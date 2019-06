Glaube und Vernunft Mit der Ökoklage zur Planwirtschaft?

02. Juni 2019

Der moderne Ökologismus wurzelt nicht zuletzt in der deutschen Romantik

von Franz Kromka

Bildquelle: Goethe House / Wikimedia Commons / public domain Früher Öko-Romantiker: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Den mehr gefühlten als gedachten Wunsch der Zivilisationsmüden, in die Tiefen einer unberührten und unschuldigen Natur einzutauchen, hat Gottfried Benn, der Arzt und Lyriker, 1913 in seinem Gedicht „Gesänge“ in Worte gefasst: „O dass wir unsere Ururahnen wären. / Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. / Leben und Tod, Befruchten und ...