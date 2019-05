Klimawandel als (zu) komplexes Phänomen Hayek und die Anmaßung

30. Mai 2019

Woran die Hohenpriester des Ökologismus im Ansatz scheitern

von Felix Heider

Bildquelle: National Review Warnte vor der Selbstüberschätzung von Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlern: Friedrich A. von Hayek (1899-1992)

Die Rede, die Friedrich August von Hayek anlässlich der Verleihung des Nobelpreises in Wirtschaftswissenschaften gehalten hat, war eine klare Ansage an seine Kollegen in der Ökonomenzunft: Er prangerte eine „Anmaßung von Wissen“ an, der sich jeder schuldig macht, der die Methoden der exakten Naturwissenschaften allzu unreflektiert in den Sozialwissenschaften anwendet ...