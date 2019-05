Nach der Europawahl Ernüchterung im Umfeld der AfD

28. Mai 2019

Über Wege zum Erfolg diesseits der Parteipolitik und Irrwege der altlinken Neurechten

von André F. Lichtschlag

In seiner vor der Wahl in der aktuellen Ausgabe von eigentümlich frei erschienenen Kolumne vermutet unser Autor Bruno Bandulet: „Bei den EU-Wahlen werden die Populisten gewinnen, die Blockparteien aber die Kontrolle behalten.“ Er fügt hinzu, „dass sich zwar oberflächlich gesehen viel verändern kann, im Kern jedoch nichts“. Denn, so Bandulets ...