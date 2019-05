Das „Zentrum für Politische Schönheit“ will entköppeln Gegen die Menschenwürde

25. Mai 2019

Der Weg zur Entmenschlichung ist steinig

von Florian Müller

Wer erinnert sich noch an den Aufruf zum Mord an Roger Köppel? Philipp Ruch, der Leiter des Zentrums für Politische Schönheit (ZPS), forderte 2016, man solle die „Schweiz entköppeln“. Im Vorfeld konnte man auf der Seite des ZPS per Mausklick abstimmen und Roger Köppel „verfluchen“. Die beliebtesten Wünsche an den ...