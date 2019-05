Der „Fall Strache“ erinnert an Ereignisse vor 200 Jahren Kotzebue 2.0

22. Mai 2019

Wo die Wahrheit bekämpft werden muss, da hat sie schon gesiegt

von Phil Mehrens

Die Ibiza-Affäre kommt für die EU-Elitisten wie gerufen. Sie reagieren auf vitale nationalliberale Gegenströmungen so allergisch, wie es die Hüter der alten Ordnung von jeher tun, wenn sie ihre Privilegien bedroht sehen. Europa scheint sich in den letzten zwei Jahrhunderten gar nicht so sehr verändert zu haben.

Diese elenden Populisten ...