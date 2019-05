„Strache-Affäre“ in Österreich und Aufrufe von Kanzlerin und Präsident in Deutschland Das Imperium schlägt zurück

21. Mai 2019

Der Kretinismus ist pandemisch

von Michael Klonovsky

Das Imperium schlägt zurück, auf seine Art und Weise: hinterfotzig, schlau, termingerecht. Der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist ihm auf den Leim gegangen. Bei den Blockparteien sind die individuellen Charakter- und Intelligenzmängel eingehegt, flurbegradigt, unter Kontrolle gestellt. Bei den anarchischen populistischen Mitbewerbern muss immer wieder mit solchen Malheurs gerechnet werden – wobei ich die FPÖ für professioneller gehalten habe –‍, zumal dort ohnehin viele Depravierte, Freaks und Agents provocateurs ihr Glück versuchen.

Matthias Moosdorf schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Was Österreich zeigt, ist eine ganz zentrale Botschaft: Die Chance auf Veränderungen, von Korrekturen bis Neubeginn, wird nicht von unseren Inhalten verloren. Im Gegenteil, diese werden kopiert, adaptiert und unter der Hand gelobt. Es ist das Personal, immer wieder das Personal. Es scheitert am Anspruch an unsere selbst gesteckten Ziele, oft auch schon am gesunden Menschenverstand. Das hat weniger mit Weltanschauung zu tun als vielmehr mit Charakter, Intelligenz, einer sittlichen Reife und politischer Weitsicht.“

Zugleich rufen Kanzlerin und Bundespräsident zum Kampf gegen Teile der Bevölkerung auf, die Fremdenführerin gegen den Populismus, Steinmeier gegen „Verschwörungstheorien“, Letzterer mit den seit einigen Sündenjährchen, je nachdem, ob man bei den Braunen oder den Realroten die Ohren aufsperrte, nicht mehr erlauschten Worten: „der Kampf gegen Desinformation und Verschwörungstheorien“ müsse „in Familien, Schulen, Büros und Betrieben ebenso ausgetragen werden wie in Zeitungsredaktionen, sozialen Netzwerken und Parlamenten“.

Nicht nur bei den Populisten ist das Personal problematisch. Der Kretinismus ist pandemisch.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Acta diurna“.