Freie Privatstadt Orania als Modell für das künftige Europa?

19. Mai 2019

Über eine gedeihende Oase in einem niedergehenden Umfeld

von Sebastiaan Biehl

Bildquelle: Sebastiaan Biehl Männer, Frauen und Kinder vom großen Fluss: Die Siedler von Orania

In Südafrika gibt es inzwischen 114 Gesetze, die Weiße aufgrund ihrer Hautfarbe benachteiligen. Auf Veranstaltungen der EFF, einer Partei der aktuellen Regierungskoalition, wird regelmäßig der Schlachtruf „Kill the Boer!“ (Töte den Buren!) ausgebracht. In einem Interview sagte EFF-Parteivorsitzender Julius Malema kürzlich: „Wir rufen nicht zur Tötung der Weißen auf. Jedenfalls ...