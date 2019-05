70 Jahre BRD-Grundgesetz Sozialistische Renaissance

16. Mai 2019

Der Traum vom zweiten Anlauf

von Phil Mehrens

Der Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai fällt in eine merkwürdige Zeit: Greta Thunbergs Klimapanik, Kevin Kühnerts Enteignungsvorschläge, Bodo Ramelows Kritik an der Nationalhymne und der EU-phoria-Gleichklang der Altparteien vor der Europawahl werfen die Frage auf: Ist unsere demokratische Verfassung eigentlich noch zeitgemäß? Tatsächlich sägen verdächtig viele an den Werten ...