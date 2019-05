Kritik am Saatgutkonzern Monsanto Deutsche Medien finden Antifa-Schnüffeltaktiken auf einmal böse

16. Mai 2019

Warum selbst unsauberer Kapitalismus sauberem Sozialismus vorzuziehen ist

von Christian Rogler

Um es vorauszuschicken: Ich war mal Monsanto-Aktionär. Ich hatte mir den Titel in einem überschaubaren Ausmaß mit in mein Portfolio genommen, bis ich im Zuge der Übernahme durch Bayer wie alle anderen Zu-klein-Aktionäre rausgeflogen bin. Reich bin ich auf dem Wege nicht geworden, außer vielleicht an Erfahrung – andererseits war auch ...