Transgender-Sportler nehmen an Frauenwettkämpfen teil Nach einem Jahr als Frau werden die Trophäen abgegriffen

13. Mai 2019

Gut, dass der Körper über ein Muskelgedächtnis verfügt

von Florian Müller

Das Patriarchat hat ein neues Opfer gefunden: JayCee Cooper. Der US-Amerikaner war ein ganz normaler Junge. Bis er entschied – oder sein Körper ihn dazu brachte –‍, sein Geschlecht zu wechseln. Jetzt ist Cooper eine Frau. Er identifiziert sich als Frau. So weit, so verrückt. Das Problem an der Sache: Cooper ist ...