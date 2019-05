Bürgerlicher Anarchismus Das Recht der Primaten

11. Mai 2019

Über mehr und weniger kultivierte Verhaltensweisen

von David Dürr

Die Primaten – nach üblicher Definition also Schimpansen, Menschen, Gorillas und Orang-Utans – sind sich in vielem recht ähnlich, etwa im aufrechten Gang, im gedankenvollen Blick, in den so wichtigen Handfunktionen und nicht zuletzt in ihrem sozialen Verhalten. Das ist kein Zufall angesichts der sehr weitgehenden genomischen Verwandtschaft beispielsweise zwischen Schimpansen und ...