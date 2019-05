Thomas Vašek fordert in der „Zeit“ die Zerstörung der Autoindustrie Geisteskrise? Papperlapapp, Politbürokrise!

10. Mai 2019

Wie das veröffentlichte Meinensollen sich selbst ad absurdum führen wird

von Axel B.C. Krauss

In den letzten Jahren erschienen immer mal wieder Artikel in den Feuilletons der Presse dieses Landes, in denen sich diverse Autoren, für den beklagten Zustand nicht selten selber verantwortlich, über eine „Krise des Geistes“ beklagten.

Oft, so hieß es, folgten selbst solche Menschen, deren Aufgabe es eigentlich wäre, die Grenzen ...