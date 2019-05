In eigener Sache Ben spricht mit dem ef-Chef

08. Mai 2019

Und weitere hörenswerte Podcasts

von Redaktion eigentümlich frei

Podcasts sind „in“! Und einer, der in den entsprechenden Charts meist mit zur Spitze zählt, ist Benjamin Weinand mit seinem Slowtalkformat „Ben spricht“. In dieser Woche sprach Ben mit André F. Lichtschlag, dem ef-Gründer und ‑Chefredakteur. Es geht, wie Ben auf seiner Seite berichtet, „um den Sozialstaat, warum der ziemlich asozial ist und wie Kinder so drauf sind, wenn der Papa ein eigensinniges Magazin macht“.

Bei der Gelegenheit möchten wir auch noch mal auf die derzeit vier Podcasts (zwei andere pausieren momentan) aufmerksam machen, die eigentümlich frei und Lightbeat Radio produzieren: die „Alternativen Nachrichten“, die „Perle des Tages“, das „Herrengedeck“ und die Sendung „Asozial“. Weitere Formate sind in Vorbereitung. Bitte unterstützen Sie dazu unsere Medienarbeit!

Und hier die Links bei Itunes und Spotify:

Ben spricht:

https://podcasts.apple.com/de/podcast/ben-spricht-podcast/id1227520458?mt=2

https://open.spotify.com/show/4LsF5P8qq2HbFGjoq2M2qW

Alternative Nachrichten:

https://podcasts.apple.com/de/podcast/alternative-nachrichten/id1447740837

https://open.spotify.com/show/1nwYdz2p1GEr2rL4b5wvpX

Asozial:

https://podcasts.apple.com/de/podcast/asozial/id1447741133

https://open.spotify.com/show/2Xea4ZXypP52GhO78FjTHl

Herrengedeck:

https://podcasts.apple.com/de/podcast/herrengedeck/id1447741132

https://open.spotify.com/show/1dw9PnhrDDZI4YcyixZC4f