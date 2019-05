Katholische Theologen fordern die Absetzung von Franziskus Der Papst, ein Häretiker?

03. Mai 2019

Die Ankläger sind das, wofür sie anklagen

von Stefan Blankertz

Ein für die katholische Kirche unerhörter Vorgang: Eine Gruppe von Klerikern und Theologen schreibt einen auf Ostern 2019 datierten offenen Brief, in dem sie den seit 2013 amtierenden argentinischen Papst Franziskus der Häresie anklagen und seine Absetzung verlangen. Der Brief setzt sich die Ziele, den Papst des „kanonischen Vergehens der ...