Börsenstrategie, die Gretchenfrage Kann ich, oder kann ich nicht?

28. April 2019

Vom intelligenten Investieren

von Thorsten Polleit

Bildquelle: Wikimedia Commons Kühlen Kopf bewahren: Mit einem Ratschlag von Heinrich Heine (1797-1856)

„Bald kommt der Aktienmarkt-Crash.“ Wer eine solche Überschrift veröffentlicht, kann sich großer Aufmerksamkeit sicher sein. Denn sie rührt an Urängste, an psychologische Schwachpunkte der meisten Börsianer: der Angst vor Verlusten. Derzeit fallen die Krisenprophezeiungen wieder auf fruchtbaren Boden: Der weltweite Börsenboom befindet sich bereits in seinem neunten Jahr, und an ...