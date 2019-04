26. April 2019

Was mir Hubert und Hildegard Breisky über ihre Jahre in Portugal 40 – 45 erzählt

Der Autor dieses Büchleins, der selbst viele Jahre im diplomatischen Dienst der Republik Österreich tätig war, gibt die ihm übermittelten Erfahrungen seines Vaters wieder, der die Jahre von 1940 bis 1945 als Kulturattaché des Deutschen Reiches in Lissabon verbrachte. Seine Schilderungen sind interessant, weil hierzulande über Portugal und dessen jüngere Geschichte sehr wenig berichtet wird und es sich deshalb beinahe um so etwas wie eine „Terra incognita“ handelt. Der Name „Salazar“ mag ja dem einen oder anderen hiesigen Zeitgenossen noch geläufig sein – allenfalls sogar in Verbindung mit dem Begriff „Diktatur“. Dass der Mann, António de Oliveira Salazar, Professor für Finanzwissenschaft, von 1932 bis 1968 Portugal als Premierminister führte und bis heute – lange nach dem Ende seines klerikal-autoritären Regimes – dort immer noch als eine der größten Persönlichkeiten des westiberischen Staates gilt, wissen wohl die wenigsten. Portugal, „ein armes Land mit einer sehr armen Bevölkerung“, blieb nach seinem Abstieg aus dem Kreis der erfolgreichen Kolonialmächte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein Agrarland mit vielen Analphabeten und kleiner städtischer Bevölkerung. Ein prosperierender Mittelstand fehlte völlig. Salazar vermied es – wie Franco in Spanien – sehr geschickt, sein Land in den Zweiten Weltkrieg verwickeln zu lassen und konnte seine Herrschaft bis in die 1960er Jahre aufrechterhalten. Als Neutraler gewann das Land für Geheimdienstaktivitäten beider Kriegsgegner stark an Bedeutung. Auch an der deutschen Botschaft wimmelte es von Agenten der verschiedenen Dienste, die mit einer klassisch diplomatischen Arbeit nichts zu tun hatten. Ab 1944 begann sich in der Botschaft Untergangsstimmung auszubreiten, die mit nach außen hin gezeigtem Zweckoptimismus kaschiert wurde. Der Plan Hubert Breiskys, nach Kriegsende mit einem Segelboot nach Südamerika zu entfliehen, wurde am Ende nicht umgesetzt. Eine persönlich gefärbte, ebenso kurzweilige wie informative Lektüre.

„Michael Breisky: Skizzen aus dem diplomatischen Kriegs-Lissabon: Was mir Hubert und Hildegard Breisky über ihre Jahre in Portugal 1940 – 1945 erz“ bei amazon.de kaufen