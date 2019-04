26. April 2019

Der kompromisslose Liberale (Ökonomen für Jedermann)

Thorsten Polleit unternimmt hier einen Parforceritt durch das Theoriegebäude und die bedeutendsten Publikationen des großen österreichischen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlers Ludwig von Mises. Der erste Teil besteht aus einer kurz gehaltenen Biographie. Teil zwei beschreibt Mises‘ Werk – mit der 1912 veröffentlichten Habilitationsschrift „Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel“ am Beginn. Teil drei ist der Wirkung von Mises‘ Arbeit gewidmet. Neben der Habilitationsschrift erscheinen auch andere wichtige Werke, wie „Nation, Staat und Wirtschaft“, „Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen“ und „Die Gemeinwirtschaft“ in seiner Wiener Zeit. Die endet 1938 jäh mit dem Einmarsch deutscher Truppen. Während die „Österreichische Schule“ in Europa faktisch erlischt, findet Mises schließlich in New York seine neue wissenschaftliche Heimat. Polleit arbeitet anhand der vorgestellten Publikationen präzise Mises‘ stringente und kompromisslose Argumentation heraus, in deren Mittelpunkt die Überlegung steht, dass Nationalökonomie nicht als empirisch-positivistische Wissenschaft betrieben werden kann, da menschliches Handeln keinen physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Nur als „aprioristische Wissenschaft“, die aus dem von Mises als „Praxeologie“ bezeichneten Gesetz des Handelns folgt, lassen sich sinnvolle und politisch nicht missbräuchlich zu verwendende Erkenntnisse gewinnen. Mises‘ Fall belegt eindrucksvoll, welche Konsequenzen ein eigenständiger, abseits der ausgetretenen Pfade des Hauptstroms der Wirtschaftswissenschaft denkender Geist gewärtigen muss: Wer sich weigert, seine Integrität der hohen Politik zu opfern, macht keine Karriere. Zu unbequem und für die Politik unbrauchbar sind seine – übrigens niemals widerlegten – Erkenntnisse. Wohin der Sieg der empirisch-positivistischen Wirtschaftswissenschaften führt, hat das 20. Jahrhundert gezeigt. „Mit dem Schicksal der Nationalökonomie ist das Geschick der modernen Kultur unlösbar verknüpft.“

