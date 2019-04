Zentralismus Nicht der Euro, die Sozialunion ist das Problem

21. April 2019

Über Einwanderung, Wohlfahrtsstaat und immer weniger Meinungsfreiheit

von Robert Nef

Das Paradox eines europäischen Binnenmarktes kommt in der EU-Migrationspolitik klar zum Ausdruck. Die migrationsfreundliche Öffnung der Binnengrenzen ruft nach einer migrationsfeindlichen Abwehr an den Außengrenzen, was in der EU zur Vollzugskrise bei der Durchsetzung des Dubliner Abkommens geführt hat.

Einwanderung und Binnenwanderung sind eine Frage des Maßes. Je offener ...