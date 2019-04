Über die Entstehung des Staates Vom Plünderer zum Monopolräuber

18. April 2019

Der Herrscher erscheint nicht mehr als Gefahr, sondern als Beschützer

von Gérard Bökenkamp

Am Anfang steht eine Bande von Räubern, die in bestimmten Abständen Raubzüge durchführen und einen Landstrich ausplündern. Wie für es für alles eine Ökonomie gibt, entsteht hier eine Ökonomie der Plünderung. Vor welchem ökonomischen Problem stehen die Plünderer? Nun, am schlimmsten für die Ausgeplünderten sind die Plünderer, die einmalig plündern ...