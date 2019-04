Satire zu den „Fridays for Future“ Ein offener Brief des Osterhasen an Greta und Co

16. April 2019

Nur wirklich drastische Maßnahmen versprechen Erfolg

von Phil Mehrens

Kohlekraftwerke abschalten, Kohlendioxidsteuer einführen. Nachdem die Fridays-for-Future-Aktivisten ihre Forderungen an die Politik präsentiert haben, mischt sich nun – rechtzeitig zum Good Friday for Future – der Osterhase persönlich in die Klimaschutz-Debatte ein. Mit einigen geradezu revolutionären Vorschlägen.

Liebe Greta, wer glaubt, durch Schulschwänzen die Welt retten zu können, der glaubt bestimmt auch ...