Make love not law Santiago. Paris. London 38.

13. April 2019

Ein Ort, der ratlos macht

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Londres: Zeit- und Europareise in Santiago de Chile

Santiago de Chile ist kein Ort, an dem man als Europäer gerade mal so vorbeischaut. Mit dem Flugzeug ist man – hin und zurück – gute 31 Stunden unterwegs. Am Ziel erreicht man eine Stadt mit rund sechs Millionen Einwohnern, deren endlose Häuserreihen sich zwischen Bergen und Anhöhen bis an den Horizont ...