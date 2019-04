Auswüchse steuerfinanzierter Genderideologie Der Geschlechterbasar ist eröffnet

11. April 2019

Achtsam und sensibel durchgespült

von Burkhard Voß

„Mein Anwalt ruft deinen Anwalt an.“ – „Anwalt? Ich hab‘ gar keinen Anwalt, er soll meinen Arzt anrufen“, so Woody Allen zu seiner Ex in dem Film „Mach‘s noch einmal Sam“ von 1972, einem herrlichen Verriss auf den Psychoboom. In diese Situation würde die Lesbe Judith Butler per definitionem ...