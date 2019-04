Libertäre Demokratiekritik, Teil sechs Die Geburt des Demopublican-Monsters

10. April 2019

Vom schleichenden zum galoppierenden Staatsausbau

von Stefan Blankertz

Es ist ein Fehler, die Grundlage der USA allein im Liberalismus und in einem Eintreten für bürgerliche und wirtschaftliche Freiheiten zu sehen. Besonders der Puritanismus tendierte dazu, sowohl die Freiheit in der individuellen Lebensführung als auch die im Wirtschaften zu negieren und an ihre Stelle örtliche Theokratien zu setzen. Bis ...