Brexit-Machenschaften Die herrschende Klasse kann nur noch verlieren

07. April 2019

In Großbritannien laufen die Dinge besser als erwartet

von Sean Gabb

Ich sehe keinen Grund, noch etwas über die Europäische Union zu schreiben. Wenn wir schreien und mit den Fäusten drohen, kann das berücksichtigt werden oder auch nicht. Worte sind nutzlos. Es bleibt nichts zu sagen, was nicht schon gesagt wurde. Was schließlich passiert, wird in Hinterzimmern entschieden und mit ziemlicher ...