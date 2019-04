Nachruf Anthony de Jasay, no politics!

07. April 2019

Der große Liberale verstarb am 23. Januar 2019 in Janville, Frankreich

von Burkhard Sievert

Bildquelle: Fundación Rafael del Pino Bohrte gerne tiefer: Der liberale Philosoph und Ökonom Anthony de Jasay (1925-2019)

Wie für so viele andere Freunde der Freiheit war der wortgewandte Roland Baader mein erster Kontakt mit den Ideen des Liberalismus im Allgemeinen und denen der Österreichischen Schule im Besonderen. In Baaders populärwissenschaftlichen Schriften ragte neben Ludwig von Mises ein Name besonders hervor: Anthony de Jasay. Roland Baader hielt große ...