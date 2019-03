Libertäre Demokratiekritik, Teil fünf Demokratie in Amerika

31. März 2019

Illusionen zum Staatsrückbau

von Stefan Blankertz

Viele der frühen und einige der späteren nachdenklichen Verfechter der Demokratie waren sich durchaus der Gefahren bewusst, die in der schlichten Form einer „Befragung“ der Mehrheit lauern. Dass die Mehrheit der Bevölkerung – oder emphatisch: des Volks – nicht per se über die Weisheit und die Expertise verfüge, in schwierigen politischen Fragen ...