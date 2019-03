Manifest des Christchurch-Attentäters Ein moderner Kain

25. März 2019

Wer die westliche Zivilisation erfolgreich verteidigen will, muss sich an ihr christliches Wertefundament halten

von Robert Grözinger

Der Attentäter von Christchurch ist ein moderner Kain. Das ist fast eine Binsenweisheit, denn das kann man von vielen, vielleicht sogar allen Mördern behaupten. Aber das Faszinierende an diesem Fall ist, dass man in Brenton Tarrants Manifest seine Verwandlung in eine moderne Version des biblischen Brudermörders nachlesen, also quasi in ...