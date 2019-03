Theorie vom menschengemachten Klimawandel Treibhausgas Kohlendioxid – Ein Mythos?

24. März 2019

Ein Produkt aus Margaret Thatcher und der Weltwirtschaft?

von Burkhard Voß

Am 8. Oktober 2018 war es mal wieder so weit: Richard David Precht, Deutschlands medialster Philosoph, und Hans Joachim Schellnhuber, Deutschlands Klimapapst, der nicht nur die Bundesregierung, sondern auch den Papst in Rom berät, diskutierten über den Klimawandel. ZDF, 00:00 Uhr, Geisterstunde. Da saßen sie nun, die Köpfe zueinander ...