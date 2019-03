Igor Schafarewitsch Der Todestrieb im Sozialismus

24. März 2019

Das Beispiel der Frankfurter Schule und der anstehende Abwehrkampf

von Markus Krall

Bildquelle: Wikimedia Commons Dantes Inferno: Illustration von Paul Gustave Doré aus dem Jahr 1857

Wenn wir uns mit Igor Schafarewitsch und seinem philosophischen Hauptwerk, dem 1975 im Samisdat-Verlag illegal in der Sowjetunion erschienenen Buch „Der Todestrieb in der Geschichte – Erscheinungsformen des Sozialismus“ befassen, so stellt sich unweigerlich die Frage nach der in unserer Zeit aktuellen sozialistischen Herausforderung.

Schafarewitsch hat den Sozialismus mit seiner ...