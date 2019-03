Einmalige Gelegenheit Sammlung mit allen bislang erschienenen 191 Ausgaben eigentümlich frei!

22. März 2019

Komplett zum Sonderpreis für 1.191 Euro

von Redaktion eigentümlich frei

eigentümlich frei zieht bald um – von Düsseldorf-Oberkassel ins beschauliche Meerbusch-Büderich. Schweren Herzens möchten wir uns auch von dem vorletzten hier vorhandenen Satz einer kompletten Sammlung aller bislang erschienenen ef-Ausgaben (bis heute 191 Hefte) trennen.

Wer sich zuerst meldet (bitte Mail an vertrieb@ef-magazin.de) und dann nach unserer Bestätigung (bitte darauf warten) per Vorauskasse (an unser Konto oder eingeloggt auf ef-magazin.de über Paypal-Direktzahlung) zahlt, sichert sich diese schon historische Komplettsammlung in einer wahrscheinlich allerletzten Gelegenheit – und hilft nebenbei eigentümlich frei bei der Begleichung der Umzugskosten.

Der Preis: 1.191 Euro (schlappe 6,24 Euro pro Heft) für die garantiert lückenlose und ultra-seltene Sammlung. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben…