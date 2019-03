Anschlag in Neuseeland Ein bequemer Vorwand, um die Gesellschaft aufzustacheln

20. März 2019

Terrorismus ist ein Köder, um die Aufmerksamkeit von den wirklichen Ursachen abzulenken

von Oleksandr Zilber

Ein paar neue Breiviks erschienen diesmal in Neuseeland, wo die „rechtsextremen“ Psychopathen Muslime während eines Gebets in zwei Moscheen erschossen. Damit kämpften sie angeblich gegen die Einwanderung.

Wir wissen schon, wie das alles ausgehen wird. Alle, die den Islam nicht mögen, werden noch weiter in die „rechte“ Ecke gedrängt, neue steuerfinanzierte Kampagnen gegen Rassismus (auch gegen den privaten) werden gestartet. Wie soll ein nüchterner Bürger reagieren, der sich zu seiner Freiheit bekennt?

Alle Interventionen gegen Zivilwaffen können als ein Teil des Vorhabens dieser Terroristen zusammen mit solchen Angriffen gegen Einwanderer betrachtet werden. Sie griffen wie damals in Norwegen völlig zuversichtlich an, da es per se keinen bewaffneten Widerstand geben kann. Dafür können jetzt die Opfer der Terroranschläge ihrer Regierung für die weise Gesetzgebung danken.

Morgen könnten Verrückte aus anderen beliebigen Gründen ein Massaker arrangieren: im Namen der Bekämpfung des Klimawandels, der Freisetzung von Haustieren, gegen Cholesterin oder Patriarchat. Die Kriminellen verwenden auch andere improvisierte Mittel, nicht unbedingt Schusswaffen, unabhängig von ihrem rechtlichen Status. Die Waffenverbote verbessern daher gar nichts.

Aus dieser Geschichte können wir wieder das lernen, was die Gegner des Waffenbesitzes nicht sehen wollen. Nämlich, dass es im Interesse der Verbrecher ist, ihre Opfer mit gesetzlichen Verboten zu entwaffnen. In einer freieren Gesellschaft, wo es kein Vergehen ist, sein Eigentum zu schützen, sollten alle die Möglichkeit haben, die Sicherheit ihrer Moschee, ihrer Kirche oder ihrer Synagoge gegen Gewaltangriffe mit allen möglichen Mitteln zu gewährleisten.

Die falschen Schlüsse, die die Öffentlichkeit nach diesem Angriff zieht, sind nur noch ein weiterer Schritt in der dystopischen Interventionsspirale. Heute werden sie „Rechtsextreme“ beschuldigen, morgen werden islamische Verbände mit Solidaritätsgeldern aus eingetriebenen Steuern zugeschüttet, übermorgen verschärft sich das ohnehin angespannte Verhältnis in der Gesellschaft. Der klassische Konflikt zwischen den vom Staat Privilegierten und denen, auf deren Kosten die Privilegien vergeben werden, wird aufs Neue entfacht. Der Staat wird dafür sorgen, dass wir uns noch ein kleines Stück mehr gegenseitig hassen und nicht das Gesicht des Monsters – das des Staates – erkennen, das uns gegeneinander aufhetzt.

Es ist sehr wichtig, uns nicht der Illusion hinzugeben, dass es der „Rechtsextremismus“ oder der Islam sei, der die Schuld hat. Wir sind alle Opfer des Verbrechens. Einerseits, weil die Opfer entwaffnet wurden und die Terroristen ausdrücklich eingeladen werden, den menschlichen Schießstand zu besuchen. Andererseits, weil wir danach noch mehr kontrolliert werden, obwohl wir keine Verbrecher sind. Wir werden noch mehr wegen unserer unterschiedlichen Weltanschauungen kritisiert und diffamiert.

Die Kriminellen und der Staat sind in einem Team und spielen ein mieses Spiel gegen die friedliche Zivilgesellschaft. Der Staat macht uns wehrlos und findet dank der Kriminellen, die sich sowieso an keine Gesetze halten, einen neuen Anlass, uns noch mehr zu versklaven. Wir müssen uns nicht alle lieben, aber um den gefährlichsten Feind, den Leviathan, zu besiegen, sollten wir aufhören, Krieg gegeneinander zu führen. Der Staat wird alles Mögliche unternehmen, um noch mehr Konflikte zwischen uns zu schüren: zwischen dem Christen und dem Muslim, dem Patrioten und dem Migranten, dem Mann und der Frau.

Lassen Sie auf keinen Fall zu, dass Terroranschläge wie solche Sie dazu verleiten, ihre Mitmenschen zu hassen. Zeigen Sie mit dem Finger auf den Staat – den wahren Unruhe- und Unfriedensstifter.