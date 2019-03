Eingriff in die Keimzellen durch He Jiankui Gentherapie – Wunsch und Wirklichkeit

20. März 2019

Die ethischen Implikationen sind noch nicht ausdiskutiert

von Edgar L. Gärtner

Ende November 2018 ging ein Aufschrei um die Welt, als bekannt wurde, dass das Team des chinesischen Genforschers He Jiankui an der Universität Shenzhen erfolgreich in die Keimzellen der Zwillingsmädchen Lulu und Nana eingegriffen hat, um eine Anlage für HIV/Aids auszuschalten. Zwar gibt es schon seit Beginn der 1990er ...