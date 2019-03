Wissenswertes zum Kohlendioxid-Mythos Das massenmediale Kunstprodukt Greta Thunberg

15. März 2019

Zufälle gibt‘s

von Axel B.C. Krauss

Es gibt Leserbriefe, die man in ganzer oder fast ganzer Länge zitieren sollte. Weil sie Informationen enthalten, die dem Leser zu präsentieren der Failstream – wie der Name ja schon sagt – versagt. Aus „gutem“ Grund allerdings, denn bei einer so hochkorrupten Presse wie der deutschen mit ihren lenkfabrizierten Qualitäts-Menschenjägern in Spitzenpositionen ...