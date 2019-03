Libertäre Demokratiekritik, Teil drei Demokratieskepsis nimmt mit der Nähe zur Mehrheit ab

13. März 2019

Die ärgsten Kritiker der Elche waren früher selber welche

von Stefan Blankertz

Verachtung der Massen ist ein Kennzeichen rechter und linker Kulturkritik. In dem einflussreichen Buch „Männerphantasien“ (1977) von Klaus Theweleit arbeitete der Autor heraus, wie die rechten deutschen Autoren insbesondere in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen die Angst vor der amorphen Masse schürten. Die Lösung sahen sie in einem strikten ...