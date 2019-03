Zur Lage der Nation Denk ich an Deutschland in der Nacht...

12. März 2019

Was ist das für ein Land?

von Frank W. Haubold

Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich wie weiland Heinrich Heine in der Tat nicht selten um den Schlaf gebracht. Allerdings mehren sich bei mir zunehmend die Zweifel, ob dieses Land und seine manipulierte und obrigkeitshörige Bevölkerung überhaupt noch zu retten sind. Und ich muss zugeben, dass ...