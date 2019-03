Abschied von New York Zeit für den Abflug

11. März 2019

Der Big Apple war nie, was er einmal sein sollte

von Taki Theodoracopulos

Bildquelle: Youtube Im berüchtigten Club „El Morocco“: Ikone Marilyn Monroe (1926-1962) und Baseballstar Joe DiMaggio (1914-1999)

New York. Es gab Zeiten, da dachte ich, dieser Ort sei so real wie das New York aus der Welt der Spielfilme. In Wirklichkeit haben wir es jedoch mit einem urbanen Ballungsraum mehrerer Millionen Einwohner zu tun, von denen die meisten nicht so gerne Englisch sprechen. Es ist also etwas ...