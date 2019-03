„Fridays for Future“ Knetmasse der konstruktivistischen Machthaber

10. März 2019

Eine Minderheit von Milchbubis beiderlei Geschlechts soll vom Versagen der Migrationspolitik ablenken

von Robert Grözinger

Im Westen haben Konstruktivisten die Macht. Sie glauben an nichts Absolutes. Alles sei relativ. Sie glauben, sie könnten die Grundlagen der Realität, die ihnen nicht gefallen, umkonstruieren. Deshalb sind sie in erster Linie Dekonstruktivisten. Sie dekonstruieren alles, was auf dem Glauben an absolute Werte fußt: Familie, Tradition, Eigentum, Bräuche, informelle ...