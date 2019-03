Der Einkommensinvestor Spark Infrastructure Group

10. März 2019

Raus aus dem Dschungel, rein in die Börse

von Luis Pazos

Wie ist es um die finanzielle Bildung einer Bevölkerung bestellt, der die fragwürdigen kulinarischen Spezialitäten des australischen Dschungels im Schnitt geläufiger sein dürfte als die an der Börse des Kontinents notierten ausschüttungsstarken Wertpapiere? Ein solches ist die Spark Infrastructure Group. Das Unternehmen firmiert als Stapled Security, eine in Down Under ...