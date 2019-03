Frühjahrsputz bei eigentümlich frei Alles muss raus …

01. März 2019

Solange der Vorrat reicht

von Redaktion eigentümlich frei

Die Redaktion von eigentümlich frei zieht um. Schon Ende März werden wir unsere neuen Räume im beschaulichen Meerbusch-Büderich (weitere Informationen dazu im nächsten Newsletter) beziehen. Um uns den Umzug ein klein wenig zu erleichtern, starten wir unseren Frühjahrsputz daher bereits heute.

Wenn Sie also Verwendung für die 2017/2018 erschienenen Ausgaben von eigentümlich frei haben, zum Beispiel für das Wartezimmer in Ihrer Praxis oder Ihrer Kanzlei, für Ihre Büroräume oder für eine Veranstaltung zur Auslage, oder wenn Sie die Hefte an Freunde, Verwandte oder Bekannte verschenken möchten, dann melden Sie sich bitte. Zum Selbstkostenpreis von 15 Euro in Deutschland (25 Euro EU/30 Euro Übersee) lassen wir Ihnen eine Auswahl von jeweils 25 Heften zukommen, solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten Sie: Da wir in einem Jahr lediglich zehn Ausgaben unseres Magazins herausbringen, versteht es sich, dass die meisten Ausgaben auch mehrfach in dem Paket enthalten sind.

Hier geht es zur Bestellung