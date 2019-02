„Kostenfreie“ öffentliche Verkehrsmittel in Luxemburg Populistisches Labor für den internationalen grünen Totalitarismus?

26. Februar 2019

Jugendliche unter 20 fahren jetzt schon „umsonst“

von Jean Modert

Einem alten Witz zufolge muss der Sozialismus zwangsläufig von Politikern, nicht von Wissenschaftlern, erfunden worden sein. Wissenschaftler hätten ihn nämlich zuerst an Ratten, nicht an Menschen ausprobiert. Eine pointierte Zusammenfassung des wohl fatalsten Experiments in der Menschheitsgeschichte. Neben dem reinen Versuchsobjekt unterscheiden sich Politiker allerdings noch durch einen zweiten Aspekt ...