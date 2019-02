Proteste verhindern die Eröffnung eines Amazon-Hauptquartiers in New York Die sozialistische Revolution hat offiziell begonnen

26. Februar 2019

Jeder verliert

von Simon Black

Am 31. Oktober 1517 vollendete ein obskurer deutscher Theologieprofessor eine Abhandlung, die er über den damaligen Zustand der katholischen Kirche verfasst hatte, und schickte sie zur Bewertung an Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Der Brief des Professors war höflich und professionell, in einem formalen Ton gehalten, den man auch in einer ...