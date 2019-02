Heino und Andreas Gabalier Make Volksmusik Great Again!

09. Februar 2019

Der Alt-Barde versucht sich in politischer Korrektheit, der Volks-Rock‘n‘Roller lässt sich nicht beirren

von Christian Rogler

Im Unterschied zur Countrymusik in den USA, der auch vereinzelte Ausflüge einzelner Interpreten in die Popnähe nicht viel anhaben konnten, oder zum Folk-Genre, an dessen Rändern sich von Zeit zu Zeit einige linksideologische oder feministische Irrläufer einnisten, ohne größeren Schaden anzurichten, ist der Begriff „Volksmusik“ in unseren Breiten fast zum ...