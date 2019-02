Staatliches Recht und Unrecht Steuern sind schlimmer als Raub

08. Februar 2019

Drahtseilakt zwischen moralisch Gebotenem und real Machbarem

von Joachim Kuhnle

Nach meinem Grundsatzartikel zum Thema Rechtsstaat mit einem scharfen Angriff auf den Anarchokapitalismus und den erwarteten und gewünschten Gegenreaktionen in den Kommentaren folgt jetzt ein kritischer Artikel zum Staat mit einer Einschätzung, was überhaupt machbar sein könnte. Nur der Rechtsstaat, so meine Überzeugung, kann Eigentum und Recht und Freiheit schaffen ...