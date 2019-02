Staatstheorien, Teil vier Der Staat ist legitim, weil er legitim ist

07. Februar 2019

Hans Kelsen

von Stefan Blankertz

In den vier Jahrhunderten, in denen die Philosophie versuchte, eine rationale Begründung des Staats zu formulieren, war klargeworden, dass das Projekt gescheitert war: Weder konnte inhaltlich bestimmt werden, was der Staat zu tun hatte, noch war es möglich, die formale Struktur des Staats zu legitimieren. Sie alle, von Thomas Hobbes ...