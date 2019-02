Bürgerlicher Anarchismus Nie wieder Staat!

03. Februar 2019

Über die wirkliche Lehre aus der Geschichte von Kriegen

von David Dürr

Bildquelle: shutterstock.com Von den Staatsoberhäuptern, Regierungschefs und Generälen verheizt: Menschenmaterial im Ersten Weltkrieg

Kam das Ihnen auch so vor? Irgendetwas stimmte nicht bei dieser pompösen Feier zur Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs, die kürzlich über die Bühne der Champs-Élysées in Paris ging. Ich meine nicht die etwas zu kurzen Hosen von Präsident Macron oder seine ziemlich peinliche Schäkerei mit Angela Merkel ...