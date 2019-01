Inflation und Wachstum Wie man Wohlstand vermehrt – und wie nicht

30. Januar 2019

Durch Vermehrung bunter Scheine wird man nicht reicher

von Charles Krüger

Der „Stern“ titelte am 16. Januar 2019: „Deutsche Geldvermögen erstmals über sechs Billionen Euro. Die Deutschen werden trotz der Zinsflaute in der Summe immer vermögender.“ Das ist eine völlige Täuschung, weil wir in einem Geldsystem leben, bei dem permanent neues Geld aus dem Nichts erzeugt wird, wodurch Geld ständig entwertet ...