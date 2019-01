In eigener Sache Vier beliebte Lightbeat-Sendungen jetzt auch als Podcasts bei den fünf wichtigsten Anbietern

25. Januar 2019

Und wir haben unsere Youtube-Seite aufgeräumt und weitere alte Aufnahmen freigeschaltet

von Redaktion eigentümlich frei

Podcasts werden – vor allem beim mobilen Empfang über Smartphones und Tablets – immer beliebter: Hören, was man will, wann man will und wo man will.

Was lag näher, als vier der beliebtesten regelmäßigen Produktionen von eigentümlich frei für Lightbeat Radio auch in Podcast-Verzeichnissen zu publizieren?

Die wöchentlichen Sendungen „Asozial“ von Sascha Tamm und „Herrengedeck“ mit Florian Müller und Arno Stöcker sowie die täglichen Audio-Formate „Alternative Nachrichten“ und „Alternative Presseschau“ sind in den wichtigsten Podcast-Verzeichnissen bereits zu finden, und zwar bei Itunes, Stitcher, Spotify, Podcast.de und Podcast Addict.

Weitere Anbieter und Verzeichnisse werden folgen. Wer die Sendungen mag und die Podcasts abonniert, den bitten wir um entsprechende Empfehlungen und Likes.



Bei der Gelegenheit haben wir auch unsere Youtube-Seite aufgeräumt und einige Aufnahmen freigeschaltet. Auch unser Youtube-Kanal kann abonniert und empfohlen werden: youtube.com/user/eigentuemlichfreitv

Wir danken allen Lesern, Hörern und Freunden für die Mithilfe!

Wer „es“ mit Musik mag, der hört gut gelaunt weiter Lightbeat Radio auf: lightbeat-radio.de

Es grüßen herzhaft die Lightbeat-Mädels und die ef-Jungs!