Debatte über Sinn und Unsinn des Sozialstaats Richtige und falsche Argumente gegen staatliche „Hilfe“

16. Januar 2019

Die Menschenverachtung mancher „Leistungsträger“

von Michael Kumpmann

Eine der Debatten, bei denen „libertäre“ Ideen anscheinend am häufigsten in den Mainstream überschwappen, ist das Thema Sinn und Unsinn des Sozialstaats. Da tauchen dann bei Mainstream-Autoren wie Thilo Sarrazin plötzlich Namen wie „Mises“ und „Hayek“ auf. Viele Libertäre sehen das immer als große Chance auf Erfolg an, um damit ...