Ein nachdenklich machendes Erlebnis in der Vorweihnachtszeit Das Ende eines Nachbarn

12. Januar 2019

Was bleibt, ist ein fingerlanges Kabelstück

von Florian Müller

Prolog

Mein Nachbar ist gestorben. Ich wohne seit einem Jahr in dem kleinen Städtchen am Rhein, über das ich an anderer Stelle bereits berichtet habe. Mit meinem Nachbarn hatte ich nie viel gesprochen. Ein ungesund aussehender Mann, fast gebrechlich – aber immer sehr freundlich. Man grüßt sich lächelnd, macht einen dummen ...