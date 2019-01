Anstoß zum Jahreswechsel Kalibrierung des Blickwinkels

11. Januar 2019

Vorschlag für einen (leicht verspäteten) guten Neujahrsvorsatz

von Markus Mostögl

Nun ist es wieder einmal an der Zeit, die guten Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen. Die meisten von uns haben in der Vergangenheit wohl schon mehr als einmal versucht, zum Jahreswechsel gewisse Verhaltensweisen zu ändern und künftig ein (vermeintlich) besseres Leben zu leben. Auch dieses Mal werden wieder viele Menschen ...